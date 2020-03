Primo decesso in provincia di Catanzaro, salgono i ricoverati in reparto ma calano quelli in rianimazione

Salgono in Calabria a 6693 i tamponi effettuati (725 in più rispetto a ieri), con positivi al Coronavirus in 614 (+59 rispetto a ieri, in cui l’aumento era però di 61 persone), quelli negativi sono 6079 (+666).

In provincia di Catanzaro si passa da 16 a 22 pazienti in reparto; da 13 a 11 in rianimazione; da 100 a 102 in isolamento domiciliare; rimangono 4 guariti ma si registra il primo deceduto. Niente da fare neanche per l’ottantenne lametino ricoverato a Crotone per patologie pregresse, passato oggi a miglior vita.

I soggetti in quarantena volontaria in Calabria sono 8198 (+94), di cui in provincia Catanzaro 1037 (+64 da ieri)

Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 12.227 (+128 nelle ultime 24 ore).