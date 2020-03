In 24 ore aumentato il numero di deceduti (5), guariti (1) ed isolamenti domiciliari (9) nella provincia di Catanzaro

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 7187 tamponi, 494 in più rispetto a ieri. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 647 (+33 rispetto a ieri), quelle negative sono 6540 (+461 rispetto a ieri).

Nella provincia di Catanzaro si registrano: 22 in reparto; 10 in rianimazione (-1 rispetto a ieri); 111 in isolamento domiciliare (+9 nelle ultime 24 ore); 5 guariti (+1); 6 deceduto (+5).

I soggetti in quarantena volontaria sono 8326 (+128), di cui in provincia di Catanzaro 1072 (+35), le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 12.358 (+131).

A Lamezia Terme nella sola giornata di sabato sono state emesse 3 ordinanze di quarantena per trasgressori alle misure che limitano la circolazione delle persone, e 16 di quarantena obbligatoria su segnalazione dell’Asp, cui oggi se ne aggiunge un’altra sola nuova con revoca di omologa misura emessa giovedì.