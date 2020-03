Posticipata di un mese la spendibilità dei buoni spesa dedicati ai pazienti celiaci

Per fronteggiare questo momento di emergenza, l’Associazione Italiana Celiachia Calabria Onlus, continua a tutelare i celiaci calabresi, richiedendo e ottenendo dalla Regione Calabria lo spostamento temporale della scadenza dei buoni spesa dedicati ai pazienti celiaci calabresi.

«L’obiettivo prioritario di AIC Calabria è quello di salvaguardare, soprattutto in questo momento emergenziale, la salute dei celiaci. Per raggiungere questo obiettivo ha richiesto alla Regione Calabria di prorogare la scadenza mensile dei buoni cartacei dedicati ai soggetti affetti da celiachia e dermatite erpetiforme, in maniera tale che i circa 6.000 interessati calabresi possano continuare a rispettare la dieta senza glutine agendo in maniera responsabile, limitando il più possibile gli spostamenti», spiega il Presidente di AIC Calabria, Enrico Oriana, che ricorda inoltre come «la dieta senza glutine sia l’unica terapia per il celiaco oggi possibile».

La Regione Calabria ha così accettato di posticipare la scadenza della spendibilità del buono di marzo al 30 aprile compreso e di quello del mese di aprile al 30 maggio compreso.

Oriana riporta il chiarimento governativo che «nel caso fosse proprio necessario spostarsi al di fuori del proprio comune per poter acquistare i prodotti senza glutine è necessario portare con sé l’autocertificazione, il certificato di diagnosi o libretto di esenzione per patologia rilasciato dall’ASL di competenza, il buono cartaceo e conservare la bolla di accompagnamento che attesti l’acquisto o lo scontrino fiscale» e conclude ringraziando «tutti i volontari che comunque stanno permettendo ad AIC Calabria di rimanere operativa, tutti i Soci che non hanno smesso di sostenerla versando la quota associativa perché la forza di una associazione è nelle persone che credono nella sua opera»