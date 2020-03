Trasferimento da Rsa Chiaravalle, dopo il rifiuto di Lamezia il Policlinico Materdomini accetta i pazienti

È una corda contro il tempo ormai . Quelle persone rimaste nella RSA di Chiaravalle devono essere trasferite ed in fretta . Soprattutto dopo il rifiuto del sindaco di Lamezia Terme palesato sui social. Anche il comune di Vallefiorita, dopo un appello disperato, ha già avuto rassicurazioni dal Prefetto Latella sul trasferimento delle persone.

Personale medico ed infermieristico del Policlinico Universitario “Mater Domini” infatti è sul posto per stabilire le priorità di trasferimento verso la struttura catanzarese. Al momento, in accordo tra i commissari che gestiscono la Asp di Catanzaro e la Regione, i 4-5 ospiti che sarebbero dovuti andare nell’ospedale di Lamezia Terme sono stati messi in attesa per verificare le valutazioni su altre strutture.