Consegnati 3 umidificatori ad alto flusso al reparto lametino di bronco-pneumologia

Questa mattina sono stati consegnati i 3 umidificatori ad alto flusso, acquistati tramite raccolta fondi ancora attiva (dal 9 marzo raccolti 23.266 euro), al reparto di bronco-pneumologia del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme

«Colgo l’occasione per ringraziare tutti voi e per ricordarvi che ciascuno di noi può contribuire. Non bisogna necessariamente schierarsi in prima linea per poter dare una mano. E’ sempre possibile rendersi parte attiva», spiega Vincenzo Bernardi, che ha lanciato la raccolta fondi, «un sentito grazie anche al dottor Massimo Calderazzo e, soprattutto, a Francesco Canzoniere che ha sposato la mia causa ed è stato parte integrante di essa».

Sono stati inoltre ordinati: 2 monitor portatili serie PVM-4000. Adulto, pediatrico, neonatale per rilevazione di: ECG/ ST/ Aritmie/Respiro, SpO2, iNIBP, 2 x Temperatura; 2 carrelli a 5 ruote versione LIGHT, compresi di piatti adattatori;

I monitor portatili consentono di misurare sul paziente l’elettrocardiogramma, la saturazione periferica dell’ossigeno, la pressione non invasiva e la temperatura corporea. Gli strumenti, prodotti in Giappone, sono di elevata qualità e utilizzano delle tecnologie brevettate per la rilevazione dei parametri.

I 3 umidificatori, invece, sono strumenti capaci di fornire gas di respirazione totalmente saturi a diverse temperature e di mantenere l’idratazione della mucosa.

Al momento sono stati spesi ben 21.831,66