La Conad consegna un ventilatore al primario di Pneumologia del Giovanni Paolo II

Prosegue la solidarietà a Lamezia Terme, consegnato un ventilatore all’Unità Operativa di Pneumologia dai dirigenti della Conad di Pianopoli e di Lamezia Terme, Susy e Antonello Scalise, Salvatore e Roberto Rettura. Il ventilatore di ultima generazione è stato ricevuto da Massimo Calderazzo, primario dell’unità operative di Pneumologia.

«La difficoltà che stiamo attraversando deve portare anche gli imprenditori del territorio, e in tanti lo stanno già facendo, ad essere presenti per solidarietà ma anche per gratitudine verso i propri concittadini», hanno sostenuto i dirigenti dei centri Conad, sottolineando che «oggi che c’è grande sofferenza, paura e bisogno, si deve rimanere vigili e attenti alle necessità di chi ha meno. Abbiamo già attivato una catena di solidarietà, all’interno delle nostre strutture, supportando le associazioni di volontariato che forniscono la spesa a chi si trova in situazioni di difficoltà, ma abbiamo ritenuto che dovevamo fare qualcosa in più a favore dei malati».

Si precisa infatti che «donare un ventilatore alla Pneumologia dell’ospedale di Lamezia Terme per noi è stato un modo per ringraziare tutti i medici e gli infermieri in prima linea, per evidenziare le qualità di un ospedale che può e deve rimanere baluardo di salute nel nostro territorio e per dare una piccola opportunità a chi ha bisogno di curarsi».

Massimo Calderazzo ha ritirato il dono fatto dalla Conad Lamezia Pianopoli, esprimendo il proprio compiacimento per la qualità dello strumento e la necessità dello stesso, sottolineando che gesti come questi denotano una estrema sensibilità da parte di chi li compie o rappresentano una spinta ad operare con maggiore vigore.