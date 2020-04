Secondo decesso affetto da coronavirus che si registra nel lametino

Ordinato il trasferimento a Catanzaro degli anziani ricoverate nella struttura di Chiaravalle, non accolti in due momenti diversi prima a Soveria Mannelli e poi a Lamezia Terme per l’impreparazione alla gestione del Covid da parte dei due ospedali, altre brutte notizie dal fronte dell’emergenza sanitaria in atto.

Secondo decesso di coronavirus che si registra nel lametino: dopo il medico in pensione di 80 anni, morto domenica scorsa all’ospedale di Crotone dove era ricoverato, oggi si è spento anche il docente di 60 anni di Gizzeria che era ricoverato a Catanzaro, mentre la moglie rimane in isolamento domiciliare.

A Lamezia restano 8 casi di attualmente positivi (7 in isolamento domiciliare ed uno in terapia intensiva) e permangono 2 attualmente positivi a Carlopoli, 1 a Gizzeria ed 1 a Feroleto Antico.