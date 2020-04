Su 719 tamponi in Calabria salgono di 22 unità i casi positivi al Covid-19, aumentano i ricoveri in provincia di Catanzaro

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 9034 tamponi (+719 rispetto a ieri), con positivi al Coronavirus in 691 (+22 rispetto a ieri), quelle negative sono 8343 (+697).

I casi positivi in provincia di Catanzaro, anche alla luce dello sgombero della Rsa di Chiaravalle, sono divisi tra: 46 in reparto (+19); 9 in rianimazione (+2); 84 in isolamento domiciliare (-16); 9 guariti (+2); 14 deceduti (+2).

I soggetti in quarantena volontaria sono 9293 (+272), di cui in provincia di Catanzaro 1203 (+38). Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 12.814 (+179).