Sale di 54 unità il numero di positivi sui 837 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Calabria

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 11.537 tamponi, 837 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 795 (+54 rispetto a ieri), quelle negative sono 10.742.

I casi positivi in provincia di Catanzaro vedono: 57 in reparto (-3); 7 in rianimazione (-1); 73 in isolamento domiciliare (+5); 12 guariti; 20 deceduti (+1, e a partire da oggi le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso).

I soggetti in quarantena volontaria sono 8534 (- 68), di cui in provincia di Catanzaro 1269 (+22).

Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 13.289 (+131).