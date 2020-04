Aumenta di 16 unità la conta dei contagiati in Calabria, numeri quasi stabili in provincia di Catanzaro

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 12.622 tamponi (+489 ), di cui 833 positivi (+16 rispetto a ieri), e negativi 11.789.

In provincia di Catanzaro si hanno 57 persone in reparto (+1); 7 in rianimazione; 73 in isolamento domiciliare (-1); 13 guariti (+1); 23 deceduti (+2).

I soggetti in quarantena volontaria sono 8207 (-206), di cui in provincia di Catanzaro 1461 (+116), mentre le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 13.675 (+213).