Su circa 900 nuovi tamponi effettuati sale di 26 persone il numero di contagiati da Covid-19 in Calabria

Sale a 13527 (+905 rispetto a ieri, incremento che però tiene anche conto dei dati non comunicati il giorno prima provenienti dalla provincia di Vibo) il numero di tamponi effettuati in Calabria nelle ultime 24 ore, con positivi al Coronavirus in 859 (+26 rispetto a ieri), mentre i negativi sono 12.668.

In provincia di Catanzaro si registrano 56 persone in reparto (-1); 7 in rianimazione; 79 in isolamento domiciliare (+6); 15 guariti (+2); 23 deceduti.

I soggetti in quarantena volontaria sono 8249 (+42), di cui dalla provincia di Catanzaro 1511 (+50). Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 13.843 (+168).