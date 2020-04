Pasqua positiva sul fronte Covid-19 in Calabria, su 718 tamponi 8 positivi

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 16.766 tamponi (+718), con 923 (+8 rispetto a ieri) positivi e negativi 15.843.

In provincia di Catanzaro ci sono 57 persone in reparto; 6 in rianimazione; 85 in isolamento domiciliare (+1); 21 guariti; 23 deceduti.

I soggetti in quarantena volontaria sono 7632 (-246) di cui in provincia di Catanzaro 1632 (+5), mentre le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 14.212 (+61).