Tamponi negativi dopo la quarantena per la paziente di Gizzeria, un nuovo caso a Pianopoli

Un caso non più positivo a Gizzeria, un primo caso contagiato a Pianopoli (in quarantena già da domenica poiché a contatto con altro caso già positivo in altro Comune), per quanto riguarda gli aggiornamenti sul fronte Covid – 19 nel lametino che rimane così stabile nel totale rispetto a ieri (sarebbe rientrato anche il caso di Falerna, con nuovo tampone risultato negativo dopo una prima positività).

L’amministrazione comunale di Gizzeria online comunica che «i due tamponi eseguiti sulla persona originariamente risultata positiva, uno a fine del periodo di quarantena e l’altro settimana scorsa sono risultati negativi. Quindi al momento non risulta nessun caso positivo di COVID 19 sul nostro territorio comunale di Gizzeria».

A Lamezia Terme è ripresa oggi la distribuzione delle mascherine artigianali, con consegna di 1677 in favore di 795 famiglie, mentre domani saranno consegnate ulteriori 192 mascherine in favore di 85 nuclei familiari. Si arriverà, quindi, alla consegna di 10.818 mascherine in favore di 5.313 nuclei familiari e svariate associazioni che ne hanno fatto specifica richiesta (ad oggi si hanno 5.004 richieste tramite mail e 800 tramite telefono, con da domani evase il 91,54% delle richieste).