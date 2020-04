Vaccinazioni garantite ma con tutte le restrizioni del caso anche nella sede lametina

L’unità operativa vaccinazioni prenoterà i soggetti da sottoporre a vaccinazioni, secondo le priorità dettate dal calendario vaccinale, rivedendo ulteriormente le limitazioni già in essere per via dell’emergenza Covid – 19.

Sul proprio sito l’Asp di Catanzaro spiega che le vaccinazioni si effettueranno ad intervalli di 20 minuti (l’orario in cui gli interessati dovranno presentarsi è tassativo, per evitare contatti, quindi non è possibile presentarsi in ritardo o in anticipo), ed ogni minore deve essere accompagnato da un solo genitore.

I vaccinandi e gli accompagnatori dovranno essere tutti muniti di mascherina chirurgica, mentre all’ingresso dell’ambulatorio dovrà essere presente un dispenser con soluzione per disinfettare le mani, con o prive di guanti, e le persone dovranno essere sottoposte a controllo della temperatura corporea avvalendosi di termometri laser.

Non sarà possibile recarsi direttamente e senza preventiva prenotazione presso gli ambulatori delle vaccinazioni (la prenotazione si realizzerà a cura dell’unità vaccinazioni che contatta direttamente l’interessato) e verranno praticate prioritariamente in questo periodo sono quelle indicate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.).

Per quanto riguarda la sede di Lamezia Terme l’ufficio nell’ex ospedale sul colle di Sant’Antonio sarà attivo la mattina da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 9, e dalle 12 alle 13, il pomeriggio nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 14,45 alle 15,15. Con le nuove restrizioni ci saranno così 4 vaccinazioni al mattino e 1 al pomeriggio, 22 a settimana.