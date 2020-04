Francesco Marchitelli scelto come direttore amministrativo dell’Asp di Catanzaro

Al terzo tentativo, dopo un primo avviso revocato ed un secondo senza esito, l’Asp di Catanzaro trova il proprio direttore amministrativo.

Nei 10 giorni di tempo hanno risposto all’avviso in 4 (Elisabetta Tripodi, Bruno Calvetta, Franesco Marchitelli, Elga Rizzo), con ad aprile venir meno le candidature di Elga Rizzo (che era “uscente” in tale ruolo, e che aveva per tale ragione revocato la propria partecipazione) ed Elisabetta Tripodi (non conforme redazione della dichiarazione sostitutiva), e la scelta della commissione straordinaria caduta così su Francesco Marchitelli.

In curriculum lo stesso ha ricoperto il ruolo di direttore UOC Affari Generali ed Istituzionali presso Asl Roma 6, già ASL Roma H (Dirigente Amministrativo con contratto a tempo indeterminato), nonché, a seguito dell’attribuzione di tale incarico, Coordinatore del Comitato Valutazioni Sinistri aziendale.