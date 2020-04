Su 980 tamponi 46 nuovi positivi, 36 appartengono al focolaio di Torano Castello

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 18.229 tamponi, 980 nelle ultime 24 ore. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.009 (+46 rispetto a ieri), quelle negative sono 18.200.

Dei 46 positivi rilevati in data odierna, 36 appartengono al focolaio di Torano Castello e si aggiungono ai 22 notificati martedì, ma sono in corso di verifica ulteriori tamponi a riguardo.

In provincia di Catanzaro si registrano: 60 persone in reparto (+2); 2 in rianimazione (- 2); 89 in isolamento domiciliare (+4); 27 guariti (+4); 25 deceduti.

I soggetti in quarantena volontaria sono 7232 (+177), di cui in provincia di Catanzaro 1677 (+11), mentre le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 14.902 (+210).