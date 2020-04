A Lamezia Terme si contano altre 2 guarigioni dopo le prime 2 annunciate ieri

A Lamezia si contano altre 2 guarigioni dopo le prime 2 annunciate ieri (con revoca delle relative ordinanze di quarantena emesse a marzo, essendo i primi casi registrati in città), per come comunicato dal Dipartimento Prevenzione dell’ASP, con gli attualmente positivi che restano in 4, di cui 1 ricoverato e 3 in isolamento domiciliare. Invariata la situazione nel lametino con 7 attualmente positivi a Serrastretta, 2 a Pianopoli ed 1 a Feroleto Antico e Carlopoli.

«Probabilmente oggi si è raggiunto in Italia il picco degli attualmente positivi e da domani il numero potrebbe essere in discesa come sta costantemente avvenendo oramai per terapia intensiva e ricoveri», reputa il sindaco Paolo Mascaro, «mantenendo ancora il rispetto delle prescrizioni, presto si vedrà la luce».