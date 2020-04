Donata altra attrezzatura per l’ospedale Giovanni Paolo II

Ottima Mediazione Srl, che ha una sede operativa anche a Lamezia Terme, il mese scorso aveva già donato un ventilatore all’Ospedale Giovanni Paolo II, oggi con Pietro Greco, amministratore unico della società insieme ad Esc Group, e CFE Finance Group, investitore internazionale che ha sposato il progetto e reso possibile moltiplicare gli aiuti, oggi ha implementato la donazione.

In Piazza Stocco nella corte di Palazzo Stella (sedi di Ottima Mediazione), si è effettuata la consegna formale di altra attrezzatura: ventilatori, ecografi portatili, defibrillatori, sanificatori per ambienti, carrelli per le emergenze, materiali di consumo e altri strumenti diagnostici.

Le parole di Pietro Greco chiariscono il senso di questa impresa, che lo ha tenuto impegnato in prima persona durante le ultime settimane per reperire merce perlopiù introvabile di questi tempi «vogliamo dare un contributo alle eccellenze ospedaliere delle città in cui hanno sede i nostri uffici: il Policlinico di Milano, il Sant’Orsola di Bologna, lo Spallanzani di Roma, il Cotugno di Napoli e il Giovanni Paolo II di Lamezia Terme; ci è sembrato doveroso reinvestire parte dei nostri utili in quei luoghi in cui generalmente operiamo, e abbiamo voluto concentrare i nostri sforzi in Calabria ed in particolar modo a Lamezia Terme».