Effettuati 922 tamponi nelle ultime 24 ore, 16 positivi in più rispetto a ieri

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 20.131 tamponi, 922 nelle ultime 24 ore. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 991 (+16 rispetto a ieri, poiché dalla verifica in corso è risultato che i positivi “di controllo” ieri sono stati comunicati come “primi positivi” a Reggio Calabria, pertanto in data odierna si è rettificato il dato), quelle negative sono 19.140.

In provincia di Catanzaro si registrano: 60 persone in reparto; 1 in rianimazione (- 1); 86 in isolamento domiciliare (-3); 31 guariti (+4); 26 deceduti (+1).

I soggetti in quarantena volontaria sono 7211 (-21), di cui in provincia di Catanzaro 1701 (+24), mentre le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 15.145 (+243).