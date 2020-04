Il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta lancia una campagna di sensibilizzazione per la donazione di organi, tessuti e cellule

Il CISOM (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta) – Sezione di Lamezia Terme, con a Capo il volontario Giuseppe Lucia, in occasione della ventitreesima Giornata Nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti, e in collaborazione con l’Ufficio Diocesano di Pastorale della Salute di Lamezia Terme, ha inteso promuovere una campagna di Sensibilizzazione per la donazione di organi, tessuti e cellule.

«In un momento così delicato e particolare, tutto assume un valore maggiore di solidarietà, ed il CISOM- Sezione di Lamezia Terme, con i suoi volontari, intende invitare i cittadini a dichiararsi disponibili alla donazione», si spiega nella nota stampa, «la stessa può avvenire anche semplicemente scaricando una tessera da portare sempre con sé- adeguatamente compilata – da cui si evince il proprio si alla donazione, sapendo che la propria adesione può salvare altre vite umane». Altra via è il consenso richiesto obbligatoriamente dal Comune in fase di rinnovo della carta d’identità.