Su 1137 tamponi sale di 20 il numero dei contagiati, ma rimane ancora in aggiornamento il conteggio da Torano

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 21.268 tamponi, 1137 nelle ultime 24 ore. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.011 (+20 rispetto a ieri), quelle negative sono 20.257.

Dati che però rimangono ancora parziali per il caso Torano: attualmente i contagiati risultano complessivamente 78 (sono stati notificati 22 il giorno 14 aprile, 36 il 16 aprile, 9 il 17 aprile, 11 il 18 aprile), ma poiché sono ancora in corso screening e verifiche, i dati potranno essere ulteriormente aggiornati.

In provincia di Catanzaro si registrano: 60 persone in reparto; 1 in rianimazione (+ 1); 85 in isolamento domiciliare (-1); 33 guariti (+2); 26 deceduti.

I soggetti in quarantena volontaria sono 7.505 (+294 ), di cui in provincia di Catanzaro 1.716 (+15), mentre le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 15.306 (+161 ).