Gli angeli in moto impegnati anche in provincia di Catanzaro insieme all’Aism

«Da soli si va veloci, ma insieme si va più lontano». È quanto affermano i centauri dell’associazione Angeli in Moto, una realtà solidale che durante l’emergenza legata al Coronavirus ha deciso di moltiplicare i propri sforzi al fianco di AISM, l’Associazione Italiana per la Sclerosi Multipla che la metafora di Anchise l’ha fatta sua e la porta avanti da più di cinquant’anni a questa parte.

In queste dure giornate 600 motociclisti stanno consegnando farmaci a domicilio alle persone con sclerosi multipla, quest’ultime colpite doppiamente dalla crisi sanitaria e sociale scatenata dal virus, che a causa della fragilità del loro sistema immunitario, sono costrette ad adottare ulteriori cautele e rigide misure di isolamento, per evitare il contagio da Covid-19. I bikers, su richiesta di AISM, ritirano i farmaci (presso le farmacie ASL e/o ospedaliere del proprio Centro SM di riferimento) e li consegnano nelle case delle persone con sclerosi multipla.

I 600 centauri, sparsi in 21 province italiane, da Roma a Milano passando per Catanzaro, Genova, Ancona, Torino (in media 22-25 motociclisti a provincia), hanno deciso di portarsi sulle spalle il proprio impegno. Anzi, sulle proprie moto, dalla Multistrada all’Africa Twin, passando per GS, Hornet e Zzr 1400 (ma ci sono anche gli scooter), consegnando non solo medicinali ma anche generi alimentari.

Un segnale di civiltà e di speranza che sta coinvolgendo anche il comprensorio catanzarese, dove gli angeli in moto sono attivi in tutta la provincia, per dare una mano alla Sezione Aism di Catanzaro, impegnata concretamente sul territorio, grazie all’aiuto dei propri volontari, che si spendono e spendono le proprie energie per offrire ogni tipo di supporto possibile e immaginabile, venendo incontro alle tante, tantissime esigenze che le persone con SM sono costrette quotidianamente a fronteggiare.

«Il prezioso supporto che ci danno i volontari di Angeli in Moto rappresenta per la nostra sezione un imprescindibile aiuto per potere ulteriormente implementare i nostri servizi, drasticamente ridotti a causa delle misure restrittive, ma non per questo meno importanti per tutte quelle persone che ci chiedono aiuto. Siamo impegnati su più fronti – queste le parole di Angela Gaetano, Presidente Aism Catanzaro – per stare vicino a chiunque abbia bisogno di noi. In quest’ultimo mese abbiamo quintuplicato i nostri sforzi, grazie all’aiuto dei nostri volontari, per offrire diversi e differenti tipi di supporto, che possono passare da quello classico su base telefonica, contattandoci sui nostri numeri, come una semplice o complessa consulenza legale, fino ad arrivare a dei veri e propri servizi a distanza (su piattaforma social) con assistenza psicologica fornita dai nostri professionisti. L’aiuto offerto dai bikers catanzaresi di Angeli in Moto ci consente di essere ancora più vicini alle persone con SM. Perché a chiunque voglia chiederci aiuto, noi risponderemo sempre “Presente!”».