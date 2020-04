Pubblicati i nomi dei 30 medici che formeranno l’unita speciale di continuità assistenziale dell’Asp di Catanzaro

L’Unita speciale di continuità assistenziale dell’Asp di Catanzaro, istituita per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero, comincia a prendere forma con la delibera della terna commissariale che autorizza 30 assunzioni a tempo determinato.

Dopo l’avvio di fine marzo, le procedure hanno visto nella prima settimana del mese successivo la richiesta di disponibilità dei vari professionisti. Ogni unità sarà costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta, venendo composta da: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; in via residuale i laureati in medicina e chirurgia.

Nei 30 nominativi allegati alla delibera pubblicata sull’albo pretorio 5 sono medici titolari e in graduatoria regionale, 2 quelli che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale, 8 presenti in graduatoria aziendale, 15 i medici laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti all’ordine di competenza.

L’U.S.C.A. dovrà essere attiva 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, per tutta la durata dell’emergenza, e a ogni medico verrà corrisposta un’indennità di 40 euro l’ora (le ore svolte dal Medico in formazione specifica di Medici Generale devono considerarsi ore formative rientranti nel piano formativo).