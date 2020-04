Lungomare Falcone – Borsellino aperto anche per i pazienti della Progetto Sud affetti da disagio psichico

Nuove eccezioni alle misure restrittive autorizzate a Lamezia Terme per alcune categorie di persone.

Da oggi è autorizzata la fruizione del Lungomare Falcone – Borsellino di Lamezia Terme, da parte dei pazienti affetti da disagio psichico di varia natura e gravità purchè congruamente certificato da medici curanti o altra autorità sanitaria, unitamente agli operatori della Associazione Comunità Progetto Sud Onlus e/o di familiari.

La stessa associazione ha ottenuto il finanziamento dalla CEI 8Xmille Caritas Italiana, del Progetto “Mi ritorni in mente, In buona salute insieme” destinato a persone portatrici di disagio psichico di varia natura e gravità, e tale progetto ha lo scopo di “creare le condizioni affinchè le persone con sofferenza mentale possano essere accolte e integrarsi nell’intera comunità locale”

I pazienti ed operatori sanitari sono autorizzate ad allontanarsi dalla loro abitazione per raggiungere il Lungomare Falcone – Borsellino di Lamezia Terme dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 nonché il sabato e la domenica dalle 10 alle 19.

Come per le autorizzazioni precedenti è fatto obbligo agli operatori e/o ai familiari accompagnatori di produrre, a richiesta delle forze dell’ordine, l’autocertificazione del caso e la documentazione sanitaria attestante la condizione patologica, nonché rispettare la “distanza sociale”, oltre che far rispettare tale misura ai pazienti accompagnati.