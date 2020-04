L’azienda lametina Milleservizi ha donato 1.500 tamponi per il controllo da Covid-19 all’ospedale di Lamezia Terme

Ringraziamenti da parte del direttore sanitario del presidio ospedaliero, Antonio Gallucci, nei confronti della ditta Milleservizi con sede a Lamezia Terme diretta da Danilo Talarico che giovedì ha donato 1.500 tamponi per l’esame del Covid-19. Altri 1.000, per un totale di 2.500, saranno consegnati nella prossima settimana.

«Il cuore di Lamezia – ha proseguito il dottore Gallucci – si dimostra sempre più generoso. Questi tamponi serviranno sia ai sofferenti che quotidianamente si rivolgono al pronto soccorso con sintomi verosimili da coronavirus, sia ai sanitari esposti ogni giorno e per questo con un rischio altissimo di ammalarsi».

«Il territorio Lametino – ha dichiarato Antonello Talarico in rappresentanza della ditta Milleservizi, impegnata nello smaltimento dei rifiuti e bonifiche amianto – merita attenzione e solidarietà, soprattutto delle aziende che producono economia e lavoro. Con questo spirito abbiamo deciso di dare il nostro contributo in favore dell’ospedale che rappresenta un riferimento importante per il benessere dei cittadini. Questo nostro intervento – ha spiegato Talarico – è un modo per dire grazie a medici, infermieri e personale sanitario che lavorano ininterrottamente per salvaguardare la nostra salute».