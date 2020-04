Positività al Covid-19 per un cittadino Falerna contagiato altrove

Dopo la notizia di un primo caso, poi rientrata, torna a palesarsi l’ipotesi Covid-19 a Falerna. A comunicarlo è il sindaco Daniele Menniti, tramite i profili social, specificando che il contagio non è avvenuto in Falerna, ma è Falerna il luogo di residenza del contagiato.

Il soggetto era già in isolamento precauzionale, e le ordinanze di quarantena riguarderanno poche persone, prevalentemente familiari stretti, indicate dall’Asp di Catanzaro.

Da parte del sindaco Menniti l’invito quindi a non eccedere in allarmisti, rassicurando in merito ad una situazione ritenuta già circoscritta.