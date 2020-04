Donato ventilatore polmonare al pronto soccorso di Lamezia Terme

Un primo ventilatore polmonare è stato consegnato al primario del Pronto Soccorso di Lamezia Terme, Ferruccio Lucchino, dal commercialista lametino Antonio Gigliotti, che e’ anche direttore del Quotidiano Fiscal Focus.

Gigliotti, in prima linea nella difesa di imprenditori, professionisti e aziende in questo periodo di grande caos fiscale dovuto all’emergenza sanitaria Covid19, ha lanciato una raccolta fondi il 16 marzo scorso e con il sostegno di numerose donazioni, in poco più di un mese, e’ stato raggiunto l’obiettivo di 12.000 euro per l’acquisto del ventilatore polmonare, strumento importante per il supporto alla respirazione di pazienti incapaci di respirare autonomamente, di cui il pronto soccorso era sprovvisto

Il commercialista, che ha voluto fortemente farsi portavoce di questa raccolta, ha inteso ringraziare “tutti coloro che hanno preso parte a questa iniziativa, in particolar modo le realta’ imprenditoriali dell’hinterland pianopolitano che mi hanno sostenuto e hanno preso parte alla raccolta. Un grazie – ha concluso – va anche alle centinaia di persone che con il loro apporto hanno contribuito a far diventare grande questo mare di solidarieta’”.