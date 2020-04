Su 989 tamponi sale di 6 persone il conto dei contagiati in Calabria rispetto a ieri

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 32.961 tamponi, 989 nelle ultime 24 ore. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.108 (+6 rispetto a ieri), quelle negative sono 32.842. .

In provincia di Catanzaro si registrano: 47 (-1) in reparto; 2 in rianimazione; 68 (-5) in isolamento domiciliare; 67 (+6) guariti; 31 deceduti.

I soggetti in quarantena volontaria sono 6.675 (+376), di cui in provincia di Catanzaro 1.884 (+51), mentre le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 16.837 (+124).