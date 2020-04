Una spesa totale da 265.062,21 euro per l’Asp di Catanzaro in strumentazione e dispositivi di protezione individuale

Mentre politica e mondo civico dibattono sulla realtà preparazione all’emergenza dell’ospedale lametino, su dove sia meglio localizzare il centro regionale Covid, l’Asp di Catanzaro ha oggi pubblicato gli ordini di acquisto di vari dispositivi di protezione individuale necessari sia agli operatori sanitari degli ospedali che quelli sul territorio.

Tempi burocratici permettendo, con gare affidate su Mepa o affidamenti diretti, nell’ultimo mese si è provveduto ad impegnare:

12.896 euro per 435 tute protettive

968,08 euro per 25 tute di protezione, 340 calzari, 6000 guanti

23.058 euro per 80 caschi Cpap, 20 caschi Cniv

48.312 euro per 8000 maschere facciali filtranti FFP2

4.733,60 euro per 6000 maschere chirurgiche a triplo strato, 5000 calzari monouso Tnt

1.024,80 euro per 1500 maschere chirurgiche a triplo strato

26.108 euro per 2 sistemi integrati per ossigenoterapia ad alti flussi

3.996 euro per 4 carrelli dedicati a monitor multi parametrici

9.058,50 euro per 330 provette e 3300 tamponi naso faringei

6.563,30 euro per 30.000 guanti in nitrile al 100% e 200 occhiali di protezione

86.620 euro per 4 barelle per il trasporto del paziente in alto bio-contenimento

27.669,60 euro per 216 termometri digitali ad infrarossi

14.054,33 euro per 279 dispenser per erogazione di soluzione disinfettante e 1203 ricariche

Una spesa totale da 265.062,21 euro agli attuali prezzi di mercato, cui si aggiungono le dotazioni arrivate dalla protezione civile quando possibile. Nel frattempo si è andati avanti anche grazie alle donazioni di singoli privati o associazioni, anche per strumentazioni richieste dall’ospedale di Lamezia Terme (vedi carrelli dedicati a monitor multiparametrici, sistemi integrati per ossigenoterapia ad alti flussi, barelle per il trasporto del paziente in alto bio-contenimento) ed arrivate prima dal privato che dal pubblico.