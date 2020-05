Nessun nuovo contagio sui 874 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 35.101 tamponi, 874 nelle ultime 24 ore. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.112 (stesso dato di ieri), quelle negative sono 34.863.

In provincia di Catanzaro si registrano: 46 (-1) in reparto; 2 in rianimazione; 66 in isolamento domiciliare; 69 guariti; 32 (+1) deceduti.

I soggetti in quarantena volontaria sono 6.078 (-29), di cui in provincia di Catanzaro 1.885 (+1), mentre le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 18.403 (+1435), di cui rientri registrati per ritorno alla residenza da lunedì 1.289.