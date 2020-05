Lockout

Rientro fuori sede, punto mobile 118 allestito nei pressi della stazione di Lamezia Terme

In attesa di chi rientra dal nord per effettuare tamponi ed evitare, in caso negativo, l'autoisolamento

Più informazioni su Lamezia Terme









Le foto in alto si riferisce al punto del 118 allestito con la croce rossa nei pressi della stazione ferroviaria di Lamezia Terme centrale che è stato allestito in attesa dei vari treni provenienti dal Nord. Si tratta di unità mobili a cui chi rientrerà da fuori regione si potrà rivolgere per l’effettuazione di un tampone che, in caso di negatività al Covid 19, consentirà di evitare la quarantena prevista dalla Regione Calabria proprio per chi torna nel proprio domicilio. Analoghe misure sono stata approntate presso l’aeroporto e nell’area di servizio prima dell’uscita autostradale.