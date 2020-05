Sono 4 i nuovi contagiati su 516 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 37.390 tamponi, 516 nelle ultime 24 ore. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.118 (+4 rispetto a ieri), quelle negative sono 36.272.

In provincia di Catanzaro si registrano: 46 (-1) in reparto; 2 in rianimazione; 60 (+1) in isolamento domiciliare; 76 (+1) guariti; 32 deceduti.

I soggetti in quarantena volontaria sono 5.326 (-678), di cui in provincia di Catanzaro 1.907 (+15), mentre le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 22.011 (+1490), di cui i rientri registrati per ritorno alla residenza a partire dal 4 maggio sono 4.355, 697 sono le registrazioni per ingressi in regione legati a motivi di lavoro, salute e attività istituzionali.