Al 29 aprile in Calabria più donne che uomini contagiati dal Covid-19 e con un’età media di decesso più alta

Nuovo report sull’emergenza coronavirus in Calabria con dati aggiornati al 29 aprile redatto dal dipartimento salute regionale. Il Decreto ministeriale, avente per oggetto “ Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020”, per valutare l’evolversi della situazione ha individuato indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio, sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti ed indicatori di risultato relativi alla stabilità di trasmissione delle informazioni e alla tenuta dei servizi sanitari. Da questi, poi, si valuterà anche l’eventuale apertura di ulteriori attività o restringimento delle attuali restrizioni.

La distribuzione per fasce di età dei pazienti positivi vede:

≤10 anni 30 (equamente divisi tra maschi e donne)

10-20 anni 69 (28 maschi 41 donne)

20-30 anni 106 (47 maschi 59 donne)

30-40 anni 93 (46 maschi 47 donne)

40-50 anni 175 (87 maschi 88 donne)

50-60 anni 194 (107 maschi 87 donne)

60-70 anni 170 (101 maschi 69 donne)

70-80 anni 112 (58 maschi 54 donne)

80-90 anni 84 (27 maschi 57 donne)

>90 anni 33 (9 maschi 24 donne)

Sono stati invece 91 gli operatori sanitari (55 donne e 36 uomini), tra ospedali e strutture come le rsa (206 i pazienti coinvolti nelle strutture residenziali sociosanitarie), ad aver contratto il Covid-19, di cui 13 tra i 20-30 anni, 17 tra i 30-40, 22 tra i 40-50, 24 tra i 50-60, 15 tra i 60-70. Il primo caso di COVID-19 tra gli operatori sanitari si è verificato nella provincia di Crotone, mentre il numero maggiore di casi si è riscontrato nella provincia di Catanzaro, in seguito al focolaio individuato presso una RSA.

Per quanto riguarda i decessi, le donne decedute dopo aver contratto infezione da Covid19 hanno un’età più alta rispetto agli uomini (età media: donne 85,03 – uomini 74,98). Nella popolazione deceduta complessivamente, 8 pazienti (9,3% del campione) presentavano 0 patologie, 23 (26,74%) presentavano 1 patologia, 23 presentavano 2 patologie (26,74%), 11 presentavano 3 patologie (12,79%) e 21 presentavano 4 o più patologie (24,42%). Alla data del 19 aprile non sono stati registrati pazienti deceduti Covid-19 positivi di età inferiore ai 50 anni.

A livello provinciale, in quella di Catanzaro sono stati registrati 3 maschi e 5 femmine di pazienti pediatrici (0-18), 36 operatori sanitari positivi, 88 pazienti nelle strutture residenziali sociosanitarie, 31 deceduti.