L’Asp di Catanzaro stabilizza 12 infermieri e 7 oss dopo 3 anni di precariato, proroga semestrale per altre 19 unità

Con deliberazione della terna commissariale che guida l’Asp di Catanzaro è arrivata ieri la stabilizzazione per 19 persone (12 infermieri e 7 oss) tra i dipendenti che avevano maturato 3 anni di servizio continuativo ma precario al 31 dicembre 2019. Bocciate invece le richieste degli altri 43 candidati che avevano presentato istanza all’avviso pubblico comparso online dal 2 al 17 marzo a cui avevano risposto in 62 (4 dirigenti medici, 29 infermieri, 1 ostetrica, 1 tecnico sanitaro di radiologia medica, 9 oss, 18 medici convenzionati).

Nella stessa seduta arriva anche la proroga di 6 mesi per i contratti scaduti il 30 aprile di 16 infermieri e 2 tecnici sanitari di laboratorio, oltre ad un medico (quest’ultimo in servizio presso la neonatologia di Lamezia Terme il cui contratto già prorogato era scaduto il 2 maggio), con possibile però rescissione «nel momento in cui l’azienda procederà alla copertura a tempo indeterminato dei posti previsti nel piano tecnico del fabbisogno del personale 2020/2022 e nel piano delle assunzioni 2020, con il personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione nonché mediante utilizzazione delle graduatorie concorsuali vigenti».