Su 863 tamponi giornalieri, nuovo giorno senza ulteriori positivi in Calabria

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 54.333 tamponi, 863 nelle ultime 24 ore, e non risultano nuove persone positive al Coronavirus (i casi attivi rimangono 401, di cui 346 in isolamento domiciliare, 53 ricoverati e 2 in terapia intensiva), quelle negative sono 53.182. Nel numero dei casi testati attraverso tampone, sono compresi 5114 riferiti ai rientrati fino al 15 maggio presso la propria residenza, di questi 15 sono risultati positivi.

In provincia di Catanzaro i casi che si registrano sono: 36 (-1) in reparto; 1 in rianimazione; 35 (-1) in isolamento domiciliare; 109 (+2) guariti; 33 deceduti.

I soggetti in quarantena volontaria sono 10.856 (+149), di cui in provincia di Catanzaro 2.477 (+36), mentre, dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare il rientro alla residenza sono sono salite di 304 unità; quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono 152 in più, per un totale di 456.