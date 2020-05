Oltre 3500 firme per la lettera da inviare al Ministro Speranza sul diritto alla salute in Calabria

La petizione “diritto alla salute in Calabria. Lettera aperta al ministro Speranza” lanciata da “Associazioni e Persone della società civile in Calabria” sulla piattaforma change.org il 10 maggio scorso, iniziata con già 111 firme, si è conclusa con oltre 3500 adesioni, tra cui 120 sindaci.

Nella lettera si chiede «una innovativa fase del Commissariamento individuando persone e mezzi opportuni per riprogrammare una risposta alla possibile epidemia e lo deve fare ora, mettendo in condizione la sanità territoriale di poter prontamente individuare, circoscrivere e curare i nuovi malati, e permettere agli ospedali di intervenire per le situazioni più gravi mantenendo, al contempo, un livello di adeguata capacità di prendersi cura delle altre patologie complesse».

Venerdì alle 11.30 nella Sala Sintonia ad illustrare i contenuti e consegnare alla stampa il documento elaborato, che insieme alla lettera oggetto della petizione saranno consegnate al Ministro della Salute Roberto Speranza, saranno: