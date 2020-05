L’Asp autorizza l’assunzione semestrale di 1 dirigente biologo e 2 tecnici sanitari di laboratorio per i tamponi da processare a Lamezia Terme

Un passo in più in avanti verso la parziale, e temporanea, riapertura del laboratorio di microbiologia all’interno dell’ospedale di Lamezia Terme solo per quanto riguarda il processo legato ai tamponi atti a verificare nuovi casi di Covid-19.

Pubblicata quest’oggi, infatti, la delibera della terna commissariale che autorizza l’assunzione per 6 mesi, non rinnovabili ma anzi potenzialmente revocabili in funzione dell’emergenza attualmente fissata come termine al 31 luglio (ma che verosimilmente potrebbe protrarsi fino al termine dell’anno), di 1 dirigente biologo e 2 tecnici sanitari di laboratorio.

Le assunzioni avverranno pescando dalle graduatorie di concorsi ancora validi tra le altre aziende sanitarie calabresi, specificando che unico compito sarà quello solo di analizzare i tamponi all’interno dell’unità operativa di patologia clinica. Nessun reparto riaperto, quindi, né possibilità di eseguire altre analisi.