Anche l’Asp di Catanzaro indice un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per incarichi di sostituzione di medici assenti

Anche l’Asp di Catanzaro indice un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie da utilizzare per il conferimento di incarichi a tempo determinato e di incarichi di sostituzione di personale assente a vario titolo, con il profilo professionale di dirigente medico in diverse discipline.

Quattro le aree individuate:

medica (gastroenterologia, malattie dell’apparto respiratorio, medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, nefrologia, neonatologia, neuropsichiatria infantile, oncologia, pediatria) chirurgica (oftalmologia, ortopedia e traumatologia, otorinolaringoiatria, urologia, chirurgia generale) medicina (anestesia e rianimazione, medicina trasfusionale, patologia clinica, radiodiagnostica) sanità pubblica (igiene, epidemiologia e sanità pubblica; direzione medica di presidio ospedaliero)

Le domande potranno essere presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso nel Burc della Calabria.

Sempre ieri, però, venivano pubblicate le due graduatorie dei precedenti procedimenti relativi alla specialità di cardiologia: 18 istanze di partecipazione riguardano gli ammessi alla prima selezione nel 2018, un anno dopo nuova procedura con 11 istanze (di cui 8 ammissibili e 3 escluse per carenza di requisiti), per un totale così di 26 nominativi.