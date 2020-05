L’Asp di Catanzaro lascia il sistema di prenotazione Cat@Hospital passando a quello dell’area centro della Calabria.

L’Asp di Catanzaro delibera di lasciare il proprio sistema di prenotazione Cat@Hospital, passando a quello attivo dal 2018 per l’area centro della Calabria.

Il precedente sistema era partito nel 2013 sotto la gestione della provincia di Catanzaro, per un importo annuo di 24.000 euro, passando poi dall’anno dopo alla società Engineering prima per un contratto di 3 anni, rinnovato poi sia nel 2016 che in seguito fino al 2019, ma nel 2020 la responsabile del Cup lamentava che «non era stata realizzata alcuna integrazione del sistema Cat@Hospital con l’applicativo Cup gestito dalla ditta».

Dal 2018, invece, l’azienda ospedaliera “Pugliese – Ciaccio”, seguita poi dal Mater Domini e le Asp di Vibo Valentia e di Crotone lanciava un unico sistema di prenotazione delle prestazioni specialistiche, ambito che aveva fino ad oggi escluso l’Asp di Catanzaro.

La terna commissariale ieri ha invece deciso di deliberare l’adesione reputando come vantaggi quelli di «ridurre i tempi di attesa dell’erogazione delle prestazioni ed abbattere le file agli sportelli, nonché contenere il disagio ed i costi degli spostamenti, garantendo ulteriori possibilità di scelta agli utenti», ed inoltre «in aggiunta al servizio telefonico ed ai servizi di Cup virtuale, la connessione anche sul Cup Web (www.areacentrocup.it) e su un’applicazione studiata per i dispositivi mobile, tramite i quali si potranno direttamente prenotare, modificare e disdire le prenotazioni di interesse senza limite alcuno».

Di contro si sottolinea che «nonostante le ingenti somme spese fino ad oggi ed il ritardo pluriennale, l’attuale sistema di prenotazione tramite il Cup Cat@Hospital permette di scegliere solo le prestazioni erogate negli ambulatori dell’Asp di Catanzaro, difatti impedendo al cittadino di usufruire della gamma prestazionali offerte dal sovra Cup Area Centro».