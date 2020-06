Su 618 tamponi nessun nuovo positivo, 135 i casi attivi

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 68.633 tamponi, 618 nelle ultime 24 ore, con le persone positive al Coronavirus da inizio pandemia rimaste 1.158 (scendono a 135 i casi attivi, diventano 926 i guariti), quelle negative sono 67.475.

In provincia di Catanzaro i casi che si registrano sono: 18 (-2) in reparto; 1 in rianimazione; 4 in isolamento domiciliare; 161 (+2) guariti; 33 deceduti.

I soggetti in quarantena volontaria sono 8.717 (-132), di cui in provincia di Catanzaro 2.903 (+21), mentre, dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare il rientro alla residenza sono sono salite di 52 unità; quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono 47 in più, per un totale di 99.