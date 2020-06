Risolti i problemi relativi alle elevate concentrazioni di cloro, torna potabile l’acqua a San Pietro Lametino

In riferimento all’avviso “Servizio Idrico San Pietro Lametino – non Potabilità”, pubblicato il 29 maggio e relativo alla non potabilità dell’acqua in località San Pietro Lametino, la Lamezia Multiservizi comunica che i problemi relativi alle elevate concentrazioni di cloro residuo sono stati risolti.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro oggi ha provveduto alla campionatura delle acque in distribuzione in località Sabotino di San Pietro Lametino riscontrando il rientro del cloro nei limiti consigliati dalla normativa vigente in materia di acque destinate al consumo umano.

L’ASP conferma che non sussistono altri motivi che impediscono l’utilizzo dell’acqua per il consumo umano; conseguentemente l’acqua risulta nuovamente potabile.