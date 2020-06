Su 852 tamponi situazione immutata in Calabria

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 74.080 tamponi, 852 nelle ultime 24 ore, con le persone positive al Coronavirus da inizio pandemia rimaste 1.159 (rimangono 91 i casi attivi con nessun ricoverato in terapia intensiva, 971 i guariti), quelle negative sono 72.921.

In provincia di Catanzaro i casi che si registrano sono: 14 in reparto; 4 in isolamento domiciliare; 165 guariti; 33 deceduti.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 3387.