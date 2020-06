Due nuovi casi su 1161 tamponi nelle ultime 24 ore

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 76.963 tamponi, 1161 nelle ultime 24 ore. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.161 (+2 rispetto a ieri), quelle negative sono 75.802, con 52 casi attualmente positivi.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 14 in reparto; 1 in rianimazione; 2 in isolamento domiciliare; 167 guariti; 33 deceduti.

– Cosenza: 1 in reparto; 23 in isolamento domiciliare; 410 guariti; 34 deceduti.

– Reggio Calabria: 1 in reparto; 9 in isolamento domiciliare; 248 guariti; 19 deceduti.

– Crotone: 112 guariti; 6 deceduti.

– Vibo Valentia: 1 in isolamento domiciliare; 75 guariti; 5 deceduti.

Il paziente ricoverato al Policlinico Universitario di Catanzaro, proveniente da Vibo Valentia, non ha esigenze rianimatorie, ma dovendo essere monitorato dopo l’infarto del miocardio, rimane degente in terapia intensiva.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 4385.