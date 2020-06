Atteso per oggi il provvedimento da parte di Cotticelli che prevede l’assunzione di 93 operatori sanitari a favore dell’intera Asp

Si è tenuto ieri l’incontro tra il commissario ad acta, generale Cotticelli, il Commissario straordinario dell’A.S.P. di Catanzaro, Luisa Latella, il direttore amministrativo Francesco Marchitelli, l’assessore alla sanità del comune di Lamezia Terme, Gianfranco Luzzo, ed i rappresentanti del Coordinamento Sanità 19 Marzo, che hanno fatto il punto sugli ultimi atti dell’azienda sanitaria.

In relazione alla situazione neuropsichiatria infantile nell’incontro si è portata avanti la soluzione dell’accorpamento con riabilitazione «con adeguamento dei locali, in attesa della ristrutturazione di un piano della struttura sita su Colle Sant’Antonio» si specifica nella nota stampa di riassunto, mentre entro settembre si dovrebbe procedere all’adeguamento e messa in sicurezza tramite finanziamenti ex art. 20, L. 67/1988 e partenariato pubblico/privato del blocco operatorio.

Nulla di certo ancora sulla richiesta di istituire l’emodinamica presso il Giovanni Paolo II, mentre oggi dovrebbe essere firmato il provvedimento da parte di Cotticelli che prevede l’assunzione di 93 operatori sanitari a favore dell’intera A.S.P. (questi sostituiranno il personale che prossimamente andrà in pensione), con altri 43 previsti per il 2021 e altrettanti nel 2022. Ma il piano del fabbisogno proposto certifica come il numero di pensionamenti sarà maggiore di quello dei nuovi ingressi.

Per le nuove sterilizzatrici, già acquistate e da mettere in funzione con ulteriore spesa di circa 25.000 euro, «a seguito di un sopralluogo da parte del Prefetto e, dopo il tempo necessario ad espletare il procedimento, le stesse saranno attivate» si assicura in chiusura.