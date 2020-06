Coronavirus

Un nuovo positivo su 1192 tamponi, 45 casi attivi e 1020 guariti

In provincia di Catanzaro: 14 in reparto; 1 in rianimazione; 2 in isolamento domiciliare; 167 guariti; 33 deceduti.

Più informazioni su coronavirus









In Calabria ad oggi sono stati effettuati 79.193 tamponi, 1192 nelle ultime 24 ore. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.162 (+1 rispetto a ieri), quelle negative sono 78.031, con 45 casi attivi e 1020 guariti. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: – Catanzaro: 14 in reparto; 1 in rianimazione; 2 in isolamento domiciliare; 167 guariti; 33 deceduti. – Cosenza: 1 in reparto; 19 in isolamento domiciliare; 414 guariti; 34 deceduti. – Reggio Calabria: 7 in isolamento domiciliare; 251 guariti; 19 deceduti. – Crotone: 112 guariti; 6 deceduti. – Vibo Valentia: 1 in isolamento domiciliare; 76 guariti; 5 deceduti. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 5466.