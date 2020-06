“Presenza a Lamezia di ampi spazi ad oggi non utilizzati ove potranno essere allocati gli uffici amministrativi dell’Asp”

E’ stata oggi pubblicata la deliberazione della Commissione Straordinaria dell’ ASP di Catanzaro n. 368 del 23/06/2020 inerente l’intenzione dell’Azienda di dismettere i contratti di fitto passivi e di utilizzare invece i beni già di proprietà pubblica, ubicati tra l’altro anche nel Comune di Lamezia Terme.

«In particolare, dalla relazione istruttoria allegata alla deliberazione emerge la sussistenza di 22 contratti passivi di locazione ubicati nei Comuni di Catanzaro, Montepaone, Conflenti (la guardia medica a San Mazzeo) e Soverato che comportano un costo annuo per l’anno 2020 di ben 1.067.835,30 euro» rimarca il sindaco Paolo Mascaro, «in maniera altamente apprezzabile, si è quindi formulato indirizzo per procedere alla risoluzione dei contratti utilizzando invece i beni già di proprietà pubblica ubicati nei distretti di Lamezia Terme, Girifalco e Soverato».

Il primo cittadino evidenzia come «non può non sottolinearsi la presenza a Lamezia di ampi spazi ad oggi non utilizzati, sia presso il Presidio Ospedaliero che presso l’ex Ospedale Civile, ove potranno essere allocati in particolare tutti gli uffici amministrativi di pertinenza dell’Asp. Ciò comporterebbe immediato risparmio ed anche ottimizzazione del servizio in area centrale facilmente raggiungibile e dotata di ampi parcheggi».

Da via Perugini, sponda Comune, ci si augura «che in tempi brevi, perseguendo celermente nella strada ottimamente tracciata, si possa procedere alla concreta realizzazione dell’indirizzo formulato».