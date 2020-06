Da martedì saranno analizzati anche nell’ospedale lametino i tamponi per eventuali nuovi casi di Covid-19, per come già autorizzato da qualche mese da parte di Asp e commissario al piano di rientro.

Il Laboratorio di Patologia Clinica è stato approvvigionato dei necessari reattivi, dotato di una dirigente biologa a tempo determinato, per 6 mesi, e attende 2 tecnici di laboratorio biomedico: ciò permette di avviare dal 30 giugno l’attività per 72 ore settimanali .

Il laboratorio analizzerà esclusivamente i tamponi provenienti dalle unità interne al presidio ospedaliero unico dell’ASP .

La processazione (lettura) dei tamponi consente di garantire il miglioramento della qualità dell’assistenza, la sicurezza del personale e dei pazienti e l’efficiente monitoraggio dei pazienti del Centro Screening COVID già attivo nell’ospedale di Lamezia.