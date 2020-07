Sabato si svolgerà, in modalità Fad, il primo update in Fibrosi Cistica organizzato da Innovaformez.

L’ evento, che per la recente pandemia si svolgerà in teleconferenza, ospiterà in presenza nella sede di Gizzeria un board scientifico di esperti nazionali per coordinare i lavori, animare la discussione e incontrare il team del Centro Regionale di cura di Lamezia Terme .

Il congresso coinvolgerà circa 100 iscritti tra medici e professionisti sanitari, avrà come Presidente Onorario Baroukh Maurice Assael e sarà presieduto da Mimma Caloiero, direttore del Centro Fibrosi Cistica dell’Asp di Catanzaro.

I pazienti saranno rappresentati dalla Lega italiana Fibrosi Cistica con l’intervento a distanza della Presidente Nazionale Gianna Puppo Fornaro.

La giornata formativa è un’ importante occasione di confronto tra terapeuti ed esperti in diverse aree di diagnostica e cura, che affronteranno i temi anche nelle prospettive future, innovative ed attuali come la telemedicina.

Il centro regionale di Lamezia ha già raccolto, in periodo pandemico, la sfida del telemonitoraggio attraverso cui, con uno speciale kit fornito dall’Asp, i pazienti trasmettono gli esami al Centro che li processa restituendo le informazioni sull’andamento clinico.