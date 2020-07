Affidamento esterno per i servizi di tipo operativo di programmazione e controllo dell’Asp di Catanzaro

Affidamento semestrale, con possibile proroga di pari durata, per un importo complessivo massimo di 80.000 euro, per la manifestazione di interesse con cui l’Asp di Catanzaro avvierà su Mepa una procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di supporto specialistico alla direzione strategica. Nello specifico si tratterà di quelli di tipo operativo di programmazione e controllo, ambiti non secondari per un’azienda commissariata per infiltrazioni e al centro di più di qualche indagine negli ultimi anni.

Nelle attività di gestione rientrano:

assesment e sistemazione fruibilità software controllo di gestione e stato di implementazione

assesment organizzativo dell’ufficio

supporto alla verifica dei report e adempimenti periodi

implementazione contabilità analitica

supporto e affiancamento alla contrattazione di budget

supporto alla predisposizione del bilancio economico preventivo

affiancamento e assistenza nella trasmissione dei flussi periodici, risposta ai modelli contabili amministrativi richiesti dalla Regione, Ministero, Collegio Sindacale e Corte dei Conti

Nel supporto alla direzione strategica viene compreso:

redazione piano della perfomance

raccolta dei dati

predisposizione schede obiettivi strategici e operativi

riunioni interne di armonizzazione e preparazione per la contrattazione di budget

verifica indici/indicatori sanitari di costo

affiancamento e supporto nelle riunioni periodiche convocate dal dipartimento regionale tutela della salute

recepimento, allineamento e riconciliazione delle indicazioni e prospetti di quadratura forniti dalla Regione

Tali attività dovranno essere garantite con la presenza fisica di un consulente senior per almeno 3 giorni a settimana o 12 giornate mensili.

Entro il 23 luglio il termine per presentare domanda.