Asintomatico il nuovo positivo al Covid-19 tornato a Curinga ed in isolamento domiciliare da venerdì

E’ asintomatico il nuovo caso positivo al Covid-19 riscontrato a Curinga. Ad annunciarlo online il sindaco, Vincenzo Serrao, spiegando come il concittadino sia tornato in paese venerdì, con primo tampone inviato presso il centro Covid di Lamezia Terme tra quelli arrivati tra i campioni delle persone in arrivo in Calabria.

Già nel fine settimana il cittadino ed i familiari son stati quindi messi in quarantena in attesa di notizie dall’ospedale lametino, con oggi la conferma ufficiale della positività del tampone.

Il primo cittadino sottolinea come siano in atto le stesse misure attuate già 3 mesi fa con il precedente caso registrato nel proprio territorio, invitando la cittadinanza a non lasciarsi andare a facili allarmismi, ma raccomandando di seguire atteggiamenti responsabili nel rispetto delle misure anti contagio stabilite.

Serrao rimarca inoltre come per contrastare eventuali casi asintomatici le prime regole da rispettare siano le mascherine in caso di luoghi chiusi o più affollati, le distanze sociali ed il lavaggio delle mani.

A tal proposito il sindaco annuncia che a Curinga arriveranno, dalla graduatoria redatta dalla Prefettura, 4 persone come “assistenti civici” per aiutare nel vigilare il rispetto delle norme, anche se dopo il congelamento del bando a livello nazionale non si era più parlato di tali figure.